Nerdpool.it - La Marvel ha finalmente rivelato chi ha acquistato la Avengers Tower

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

I fan dell’universo cinematograficosi chiedono, teorizzano e sognano ormai da anni il futuro della. Da quando l’iconico edificio di New York non appartiene più a Tony Stark, sono circolate un sacco di idee su a chi potesse appartenere. Reed Richards era forse l’opzione più popolare tra i fan, ma personaggi del calibro di Victor Von Doom, Norman Osborne e molti altri erano stati menzionati in numerose occasioni. Questo fine settimana, iStudios hanno messo a tacere quelle teorie rivelando il sorprendente nuovo proprietario della.L’edificio è statoniente meno che da Valentina Allegra de Fontaine, interpretata nel MCU da Julia Louis-Dreyfus. Valentina è stata una sorta di appuntamento fisso nel MCU negli ultimi anni, mettendo lentamente insieme la squadra al centro del film in uscita, Thunderbolts*.