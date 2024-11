Panorama.it - La cosa migliore, un film su isolamento e radicalizzazione

La storia di un adolescente di oggi, percorso dalla rabbia, in un contesto di difficili rapporti sociali e famigliari, con la tentazione dell’e della. Ecco La, lungometraggio co-scritto e diretto da Federico Ferrone, al suo primodi finzione. Dal 14 novembre al cinema, distribuito da Lo Scrittoio, pochi giorni fa aveva fatto il suo esordio ad Alice nella Città, nell’ambito della Festa del cinema di Roma. Protagonista è Luka Zunic, che interpreta Mattia, ragazzo di 17 anni cresciuto in una provincia italiana post-industriale del Nord Italia, inquadrato in una parabola che lo porta dall'hip-hop all'Islam radicale. Figlio di un sindacalista (Fabrizio Ferracane) vecchia maniera e di una casalinga (Giulia Valenti) iperprotettiva, Mattia, sensibile e fragile, è affossato ancor più nelle sue difficoltà dalla morte improvvisa del fratello maggiore.