Inter-Napoli l’audio Var del rigore su Dumfries | Cerca di prendere posizione ma gli prende il piede

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ad Open Var si analizza il caso da moviola del giorno: ilconcesso all’contro ilper un fallo in area di Anguissa su. Un episodio che ha scatenato la furia del tecnico partenopeo, Antonio Conte. “Il protocollo va rispettato e permette l’vento del var solo quando c’è un chiaro ed evidente errore. Sicuramente è un fallo leggero, è unsotto lo standard di quelli che noi vorremmo vedere concessi, ma non è inventato. L’arbitro ha visto un contatto e ha fischiato”, ha detto Antonio Damato, responsabile del Settore Tecnico Arbitrale a Dazn. Poco dopo è stato fatto ascoltaredel Var: “Il pallone non lo gioca. Gliilsì. Quindi ilè confermato. Ed è come dicevi tu. Luidi, ma gliil”.Successivamente si passa all’episodio di un fallo di mano di Hien in Atalanta-Udinese.