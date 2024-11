Lapresse.it - Francia: media, ambasciatore israeliano convocato domani al Quai d’Orsay

Roma, 11 nov. (LaPresse) – Dopo l’incidente diplomatico avvenuto giovedì scorso a margine della visita del ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot a Gerusalemme, l’Joshua Zarka è statoquesto martedì 12 novembre al. Lo riporta Bfmtv citando fonti diplomatiche. Barrot ha denunciato una “situazione inaccettabile” dopo essersi rifiutato di entrare al santuario francese Eleona a Gerusalemme Est, a causa della presenza di forze di sicurezza israeliane armate. Le forze di sicurezza israeliane sono “entrate in modo armato, senza ottenere l’autorizzazione preventiva dellae senza accettare di andarsene”, ha dichiarato il ministro alla stampa. “L’ingresso in forze delle forze di sicurezza israeliane è una decisione senza precedenti, per questo è così grave”, ha dichiarato una fonte diplomatica a Bfmtv.