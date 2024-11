Game-experience.it - D23 Brazil – A Disney Experience, il nuovo trailer di Thunderbolts e tutte le novità dell’evento

Il D23, straordinario evento per i fan che si svolge presso il Transamerica Expo Center di San Paolo, in Brasile, prevede un’ampia programmazione con diversi panel, presentazioni e offerte sul palco, oltre al D23Store Mercado Libre.Nei primi due giorni, i conduttori, Otaviano Costa e Carol Moreira, hanno accolto sul palco i leader degli Studios: Jared Bush, WaltAnimation Studios’ chief creative officer; Jonas Rivera, executive vice president for film production at Pixar; gli executive dei Marvel Studios Kevin Feige, producer and president, e Brad Winderbaum, head of streaming, television and animation. Presenti, inoltre, il regista di Mufasa: Il Re Leone Barry Jenkins e il regista James Cameron (Avatar: Fuoco e Cenere), in diretta dalla Nuova Zelanda. Ospiti anche grandi star, tra cui Rami Malek (Operazione Vendetta), Charlie Cox e Vincent D’Onofrio (Daredevil: Rinascita), David Harbour () e Anthony Mackie e Danny Ramirez (Captain America: Brave New World).