Ilfattoquotidiano.it - Trump vince e Valencia sott’acqua: la causa prima di questi disastri è il neoliberismo

La vittoria di, e cioè della peggiore oligarchia americana capace di manovrare le masse, ha reso attuale una affermazione di Shakespeare, secondo il quale caratteristica della umanità è che sovente “dei pazzi guidano i ciechi” (traggo la citazione da un bellissimo articolo di Tomaso Montanari, sul Venerdì di Repubblica, del 25 ottobre 2024). È proprio quello che sta avvenendo oggi, dopo che i potentati economici mondiali si sono accaparrati la benevolenza di moltissimi governanti (come è avvenuto in Italia dal 1981 fino ai nostri giorni) e si sono impadroniti dei mezzi di comunicazione per influenzare le masse, sfruttando il dato psicologico secondo il quale la gente trova molto più comodo abbandonarsi all’ “egoismo”, anziché all’ “altruismo” e alla “solidarietà”, diventando “indifferenti” e praticamente “abulici”.