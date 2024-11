Ilrestodelcarlino.it - Salvini dà la carica: "Reggio come gli Usa. Stufi dei clandestini"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Un’arringa per spronare i leghisti reggiani a credere che anche nella terra rossa dell’Emilia la Lega si può vincere. Così Matteoha parlato, da segretario e non vicepremier, alle cento persone che hanno partecipato venerdì sera alla cena presso la Trattoria Cognento. Seduti accanto a lui il segretario Roberto Salati ed i candidati alle Regionali, in primis la capolista Maura Catellani. Dopo aver con evidente piacere assaggiato salumi e gnocco fritto, tortelli e lambrusco,ha ringraziato i presenti per l’impegno: "Può essere più semplice essere consigliere, candidato, dirigente o militante della Lega a Verona, a Cuneo o a Brescia. È più appassionate adove, ci metto l’anima, prima o poi si vince. L’obiettivo non è vincere solo sull’Appennino, che è il segno di un muro che si sgretola, ma in valle.