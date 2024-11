Lanazione.it - Piazza Grande esce dal "bunker". Si rialza il tetto delle presenze. Accesso anche da via Seteria

Una scorciatoia per la Città di Natale? Ma giurate di tenere il segreto? Bene, affare fatto. Semplice: mentre il popolo dei turisti si accalcherà sul Corso muovendosi a zig zag tra una comitiva e l’altra, girate in via Mazzini, superate i ristoranti sempre strapieni e ancora a sinistra verso via Pescaja. O più avanti verso Borgunto. Perchè quest’anno, Natale a parte, niente è più come prima. La novità è sbucata dal tavolo per l’ordine pubblico presieduto dal prefetto e cambia le carte in tavola. Fino all’anno scorso l’ingresso era unico: via Vasari. Con i turisti affaticati dalla salita ma costretti ad allungare da viafino allo stremoforze. Ora si cambia. Se la soluzione sarà confermata al prossimo confronto istituzionale, via Vasari sarà la principale uscita dallae viasarà la porta.