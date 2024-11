Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 13-14, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: termina la prima frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:45in cui gli azzurri hanno affrontato a viso aperto i rivali comandando le operazioni per 27 minuti. Per ben due volte l’ha mancato il colpo del +3 in superiorità numerica, dando morale agli avversari. Finale di tempo beffardo con il sorpasso della. A tra poco!FINE PRIMO TEMPO30?- Azzurri che perdono palla scatenando il contropiede dei balcanici, che chiudono il primo tempo addirittura in vantaggio sul 13-14.30?- Dodic trova l’immediato pareggio.30?- RETEEE! Marrochi trova il secondo palo bucando il portiere avversario. 13-12.29?- Passi di Marrochi. Finale in salita per l’.29?- Pareggio dellacon il solito Kos. 2-0 di parziale per i balcanici in inferiorità numerica.28?- Buco nelle difesana ed arriva la rete di Kojadinovic.