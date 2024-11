Ilrestodelcarlino.it - Fiera Eima, il ct azzurro Spalletti visita lo stand di Argo Tractors

Il ct della nazionale di calcio, Luciano, hato loLandini, marchio del gruppocon quartier generale a Fabbrico, in occasione delladi Bologna (foto). Inevitabile il bagno di folla per il ct, accolto dai vertici diTractor per poi firmare i cappellini con il marchio Landini. Frasi apre una collaborazione, legata pure alla scelta del ct di un Landini Trekker4 Advanced per la sua tenuta agricola in Toscana, con produzione di vino e olio. "Siamo orgogliosi di accogliere in squadra Luciano– ha dichiarato Alberto Morra, del comitato di direzione di– con il quale avviamo una nuova collaborazione. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente in occasione dellaa uno dei nostri stabilimenti a settembre, mostrando i nostri trattori e il nostro metodo di lavoro".