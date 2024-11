Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Monza-Lazio 0-0 | Partiti! LIVE

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Impegno sulla carta agevole per i biancocelesti di Marco Baroni che affronteranno il grande ex Alessandro NestaCinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni e primo posto nel maxi girone di Europa League. Ladi Marco Baroni sta letteralmente volando e nel giorno dello scontro diretto Inter-Napoli proverà a sfruttare un calendario favorevole per raggiungere momentaneamente i partenopei e superare di un punto i nerazzurri di Simone Inzaghi.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itPer la quarta partita consecutiva, i biancocelesti affronteranno una squadra coinvolta nella lotta salvezza: ildel grande ex Alessandro Nesta. Una sfida sulla carta facile, ma che può nascondere diverse insidie, dettate soprattutto dalla spasmodica ricerca di un risultato positivo da parte dei brianzoli.