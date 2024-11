D23 Brazil | ecco tutti gli annunci fatti da parte di Disney

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

D23glidadiMigliaia di fan hanno portato il loro entusiamo e il loro supporto all’Arena D23 by Bradesco/Visa per il D23– AExperience, dovelive action, Pixar, WaltAnimation Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios e Marvel Studios hanno svelato nuovi dettagli, condiviso contenuti esclusivi, approfondimenti, anticipazioni e nuovi trailer sui prossimi film nelle sale e sulle serie in streaming, oltre a sorprendere il pubblico con apparizioni speciali di talent e voci internazionali. Il D23, straordinario evento per i fan che si svolge presso il Transamerica Expo Center di San Paolo, in Brasile, prevede un’ampia programmazione con diversi panel, presentazioni e offerte sul palco, oltre al D23Store Mercado Libre.