Christian Raimo dopo la sospensione | Il lavoro democratico è sotto attacco Valditara | Polemiche strumentali

«È un tema che non mi riguarda, c’è stato oggi un comunicato molto puntuale dell’Ufficio scolastico del Lazio che ha ricordato che provvedimenti di questo tipo più gravi per casi molto meno significativi sono già stati adottati in passato». Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppetorna così sullesullatemporanea didall’insegnamento senza voler entrare nello scontro diretto. «C’è un’ampia giurisprudenza e il comunicato dimostra che lesollevate in questi giorni sono in buona partepoliticamente e anche fondate su malafede», ha chiarito il ministro leghista nel corso dell’iniziativa #ioleggoperché. «Non polemizzo con nessuno, rimasi molto colpito da quelle parole, lo dissi a suo tempo e non intendo ritornare sulla questione.