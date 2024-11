Bello senz'anima il pezzo di Tiziano Ferro ed Elodie, bentornato Nayt - Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Leggi l'articolo completo su Open.online

Dopo l’illusionescorsa, con un numero ditutto sommato accettabili, la discografia italiana torna a scaraventare senza riguardi una colossale quantità di musica sul mercato. Solo questo weekend infatti il pubblico potrà ascoltare il nuovo album di cover di Zucchero (per chi gradisce, è chiaro), noi consigliamo vivamente quelli dei Santi Francesi, Emma Nolde e Alessio Bondì, trepiù autentiche e brillanti espressioni del nuovo cantautorato. In questo eccesso diinvece, tutto sommato, se non trovate il tempo di ascoltare i dischi di DrefGold e CoCo, non è che il destino punterà il suo dito contro di voi. Notevole anche la quantità di singoli proposti questa: ottimi i nuovi brani dei Negramaro e di Vasco Brondi. Ottimi lavori provengono anche dalla zona rap dove segnaliamo il ritorno del principe del rap italianocon unstupendo e anche la collaborazione tra Night Skinny, Rkomi e Karakaz, che tornano sulla hit Fuck Tomorrow.