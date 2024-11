Ilrestodelcarlino.it - Sgarbi, la nuova bufera. Rispunta un quadro rubato, inchiesta per ricettazione

"La pala del Compianto sul Cristo morto? Che cosa? Guardi, non so niente, meglio.". Sala numero 9, Palazzo dei Diamanti, mostra ’Il Cinquecento a Ferrara: Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso’ organizzata dall’ex sottosegretario Vittorio, fresco di nomina a presidente della Fondazione Ferrara Arte. ’Le pale d’altare’, il pannello che la racconta, spiega che Giovanni Battista Benvenuti, detto Ortolano, "comincia relativamente tardi a produrre opere per le chiese" e alla "Madonnina destina nel 1517 il Compianto, oggi alla Galleria Borghese". Inamovibile per le sue dimensioni. Da quella, nel XVII secolo ne venne tratta una copia inedita quasi coeva, più piccola, sulla quale però dal 1984 pende una denuncia di furto, formalizzata da una nobile famiglia perugina. Riapparsa, molto lontano dai riflettori, proprio in occasione del recente allestimento della mostra ai Diamanti, inaugurata il 12 ottobre, e proveniente dalla collezione Cavallini-, che ne rivendica la proprietà.