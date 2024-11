Quotidiano.net - Senza il Muro di Berlino da 35 anni. L’attivista: ci siamo illusi. “La democrazia può finire”

Roma, 9 novembre 2024 – “La caduta delha cambiato le nostre vite in modo radicale. Non rinunceremo mai alle libertà che conquistammo allora”. Peter Praschek sapeva bene cosa ci fosse in gioco il 9 novembre 1989, ed è anche ben consapevole che significato ha tuttora quel momento in cui cadde la cortina di ferro. Oggi dirigente di Deutschlandradio, c’era anche lui tra le migliaia di berlinesi dell’est che si aggiravano felici e stupefatti al di qua e al di là delche da 28spaccava in due la città, la Germania e il mondo. Militante del movimento Bündnis 90, era stato sotto osservazione della Stasi per il suo “atteggiamento negativo dal punto di vista ideologico-politico”. Ildicadeva 35fa. La frase in diretta, la piccola folla che diventa oceano e quell’abbraccio infinito Da studente uno dei suoi più cari amici era stato ucciso durante un tentativo di fuga dalla Ddr.