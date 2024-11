Bergamonews.it - San Martino, Oblivion, taragna, bollito, vino e teatro dialettale: il weekend in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano le feste per Sana Clusone, Alzano Lombardo e Pontida, lo spettacolo deglia Lovere, Agrifest a Martinengo, la sagra delmisto a Monasterolo Del Castello, la polentaa Spirano, ila Treviglio e Nembro, Trea Treviglio e altro ancora.Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 9 e domenica 10 novembre.ALMENNO SAN BARTOLOMEO– Una mostra ripercorre i luoghi di Bergamo attraverso l’arte di Serenella OprandiALZANO LOMBARDO– “Festa di San” ad Alzano Lombardo– Pandemonium: gli spettacoli del week-endCLUSONE– A Clusone torna “Estate di San”– Gli agricoltori a Clusone per celebrare il RingraziamentoLOVERE– “Tuttorial”, a Lovere in scena gli– Visita guidata al Borgo antico di LovereMARTINENGO– “AgriFest” a Martinengo: il programma 2024MONASTEROLO DEL CASTELLO– A Monasterolo torna la sagra delmistoNEMBRO– A Lonno letture sulla prima guerra mondiale– A Nembro il concerto “La musica è anche un bellissimo lavoro”– Commediaa NembroPARRE– Museo e del Parco Archeologico di Parre: le prossime aperturePEIA– Commediaa PeiaPONTIDA– A Pontida festa di Sanin CantinaRANICA– A Ranica in scena “Franco e Franca Basaglia – Un altro mondo è possibile”SPIRANO– A Spirano tre week-end con la sagra della polentaTORRE BOLDONE– “I colori dell’aria” fa tappa a Torre Boldone, protagonista il Vagues Saxophone QuartetTREVIGLIO– “Tre”, il mercato dei vini a Treviglio– Commediaal Filodrammatici– “In viaggio con il Piccolo Principe” a Treviglio