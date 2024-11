Restyling centro di Livorno sindaco | Nuovo look per la via dello shopping

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

di: “per la viadi, inaugurata la nuova via Ricasoli con tanto di festa con musica e negozi aperti fino alle 20.30 sabato 9 novembre.Luca Salvetti,di: “Ora via Ricasoli è completamente rifatta. Un, più accogliente e fondamentale per il rilancio complessivo della vialivornese. Tutto in un programma di rivalutazione delcittà, delle strade e delle piazze principali che continuerà per i prossimi mesi”. Il taglio del nastro della viadicolLuca Salvetti, l’assessora Giovanna Cepparello con delega alla curaspazio pubblico e della città e Federico Mirabelli, assessore alle opere e lavori pubblici.La prima tranche di lavori di rifacimento di via Ricasoli, lato piazza Cavour si è conclusa a giugno.