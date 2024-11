Metropolitanmagazine.it - Nuova bufera su Selvaggia Lucarelli, c’entra la serie su Sarah Scazzi: ecco cosa ha detto

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Nelle ultime ore si alzato un nuovo polverone su diper un commento che ha fatto. Laha creato un podcast sullatv Disney, Qui Non è Hollywood, incentrata sul caso di Avetrana e l’omicidio di. Secondo la giudice di Ballando, Sabrina Misseri sarebbe innocenteIn poche parole,ha commentato latv sunel suo podcast con un post sul suo profilo Facebook e ha prontamente commentato: “La“Qui non è Hollywood” ha molti pregi e un grosso difetto: ha rimosso ogni dubbio dalla trama. E chi conosce i fatti e l’andamento del processo, non può non averne. Spoiler: non credo alla colpevolezza di Sabrina.“Inutile dire che questo commento dinon è passato affatto inosservato, anzi, ha scatenato numerosi commenti e polemiche da parte di tanti utenti che hanno subito criticato la giudice di Ballando Con Le Stelle.