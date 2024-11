Hockey ghiaccio | l’Italia batte l’Ungheria e conquista il 4 Nazioni per il terzo anno consecutivo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il 4di Budapest vede il successo della Nazionale italiana digiaccio, che piega per 4-2 i padroni di casa ungheresi. Tommy Purdeller si distingue su tutti e va a segno con una doppietta, ottenendo il titolo di MVP. La vittoria garantisce ai tricolori di rimanere l’unico team a punteggio pieno e mettono così in cassaforte il primo posto in classifica e la– per il– del Tamás Sárkozy Memorial Tournament. La rassegna terminerà domani con la partita contro la Polonia, attesa per le 13:15.Ungheria – Italia 2 – 4 1-1; 0-0; 1-3Reti: 06:16 Phil Pietroniro PP1 (0-1); 11:32 Gergö Ambrus (1-1); 46:03 Tommy Purdeller (1-2); 48:46 Mark Schlekmann (2-2); 50:56 Tommy Purdeller PP1 (2-3); 59:34 Nick Saracino EN (2-4)Tiri in porta: 26-33Minuti di penalità:Arbitri: Rencz, Kozlowski / Gebei, KovacsSpettatori: 10-8UngheriaBalizs (Vay); Horvath-Szathmary, Seregely-Fejes, Stipsicz-Horvath, Csollak-Ortenszky; Horvath-Hari-Erdely, Ambrus-Sarpatki-Schlekmann, Varga-Szongoth-Terbocs, Nemes-Nemeth-MihalikAll.