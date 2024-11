Iltempo.it - Elkann dà la cattedra a Prodi: il progetto all'università di Pechino sulla cultura

Alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, è stata inaugurata oggi ala Agnelli Chair of Italian Culture ospitata e gestita e gestita dal China-Europe Philanthropy Innovation Research Center (Cepirc) dell'di, fra le prime al mondo. Il primo titolare dellasarà Romano. La Agnelli Chair of Italian Culture è stata ideata e promossa dalla Fondazione Agnelli, in collaborazione con il ToChina Hub dell'di Torino. All'inaugurazione era presente il presidente della Fondazione Agnelli, John, che con i vertici dell'die del Cepirc ha firmato l'accordo che regola la. La Agnelli Chair of Italian Culture, operativa a partire dalla primavera del 2025, vuole avvicinare agli studenti e ai docenti della primacinese laitaliana in tutti i suoi aspetti.