Movieplayer.it - Ariana Grande, dopo Wicked, potrebbe tornare a lavorare a teatro

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

In una nuova intervista,ha spiegato che aver realizzatol'ha fatta riavvicinare alla sua passione per ilha rivelato che,l'esperienza sul set del filmri. L'attrice, che interpreta Glinda nel progetto diretto da Jon M. Chu, ha infatti parlato dei suoi progetti durante un episodio del podcast Las Culturistas e spiegato come sta tornando alle sue radici. Un ritorno alle origini perRispondendo alle domande di Bowen Yang e Matt Rogers,ha dichiarato: "Dirò qualcosa di così spaventoso. Spaventerà totalmente i miei fan e tutti, ma voglio bene a loro e se ne faranno una ragione, e saranno sempre qui. Farò sempre musica, .