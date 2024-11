Ilrestodelcarlino.it - Virna Lisi, una diva marchigiana a Hollywood: il ricordo nell’anniversario della nascita

Ancona, 8 novembre 2014 — La Regione Marche ricorda una suaillustre, nel giorno dell’anniversarioLisa nasceva appunto l’8 novembre 1936; morì nel sonno il 18 dicembre 2014, all'età di 78 anni, un mese dopo aver scoperto di avere un cancro ai polmoni. Ma la meravigliosa attrice anconetana è sempre motivo di orgoglio per la sua terra e non solo. Ha lavorato con registi del calibro di Dino Risi, Steno, Mario Monicelli e Agnès Varda, arrivando col suo volto agli occhi di tutta Italia, dopo essere passata dal cinema d'autore alle commedie popolari, fino al teatro e alla televisione. In grado di ottenere 10 riconoscimenti, come quattro David di Donatello e sei Nastri d’Argento. Oltre ad altri come un Globo d'oro e tre Grolle d'oro e due premi onorari: una Grolla d'oro e un Ciak d'oro alla carriera.