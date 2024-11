Lettera43.it - Trump, un cane robot sorveglia la sua villa di Mar-a-lago: il video

All’indomani della vittoria alle elezioni presidenziali, Donaldha aumentato la sicurezza attorno alle sue proprietà. Sui social e su YouTube circolano alcuni, ripresi anche da Nbc News e da Reuters, che mostrano motovedette e uomini armati pattugliare le acque attorno alladi Mar-a-, a Palm Beach. Assieme a loro anche undi colore bianco e rosso intento a controllare le zone vicine alla riva sotto l’osservazione costante di un esperto. Secondo Tmz, che ha citato una fonte dei servizi segreti, si tratta della stessa tecnologia presentata nel corso dell’estate 2024 durante un vertice con la Nato. Dotati di varie telecamere, tra cui alcune termiche per adattarsi a ogni condizione, i quattrozampe androidi vantano anche sensori per le radiazioni in grado di rilevare ogni genere di minaccia.