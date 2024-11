Cityrumors.it - Samuele Bersani sta male, tour rinviato: il post social preoccupa i fan, le condizioni del cantante

rimanda ilprogrammato di qualche mese per via di un problema di salute: cos’ha il.Un ritornello che nessuno avrebbe voluto sentire. È la prima volta per, solitamente le sue parole restano in testa come moniti e armoniche “lezioni di vita”, ma in questo caso è diverso. Le parole del cantautore sono apparsenti e amare. Non ha scelto un palco, ma è bastato unper dire che il suo– a malincuore per l’artista – è rimandato di qualche mese.rimanda il(ANSA-CityRumors.it)Stop forzato che avrebbe voluto evitare, ma non può far altrimenti. La colpa è di un problema di salute: “Devo fermarmi e stare a riposo per qualche mese. La voce non c’entra”. I fan si sono allarmati. Se non è un problema vocale, allora, cosa avrà? È questa la domanda che molti si fanno da giorni.