Meteo in arrivo freddo e neve sull’Italia dopo il caldo | dove e quando

A partire da martedì 12 novembre, l’Italia sarà investita da una decisa svolta invernale a causa dell’di un’ondata di aria polare dal Nord Europa, che segnerà la fine del clima mite delle ultime settimane. Un’area di bassa pressione situata sul Nord Europa guiderà le correnti fredde verso il Mediterraneo, facendo arretrare l’anticiclone che finora aveva favorito giornate dalle temperature quasi primaverili. Questo fenomeno scatenerà un intenso maltempo diffuso e un abbassamento delle temperature, conprevista sulle montagne e, in alcune zone del Nord, anche a quote relativamente basse.Leggi anche: Maltempo, allertagialla per temporali domani 8 novembre: le regioni a rischioTemporali e maltempo su tutta la PenisolaLa prossima settimana l’del cosiddetto “soffio artico” sarà responsabile di un nuovo ciclone, in grado di generare una marcata ondata di maltempo.