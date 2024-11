Ilgiorno.it - Mediglia, si cercano comparse. Via alle riprese del nuovo video del cantautore Roby Cantafio

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

siper unmusicale. La data è fissata per il prossimo 13 novembre, quando si terranno ledeldi, notoe chitarrista, per il brano "L’amore senza età", una canzone che celebra la forza e la bellezza dell’amore che sfida il tempo, esplorando un viaggio intenso tra emozioni che sfidano l’eternità, per raccontare come l’amore, nonostante il passare degli anni, continui a elevarsi "oltre i confini del cielo". Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 29 novembre, e una settimana dopo uscirà ilin cui compariranno le persone che si uniranno per questa serata di. Ledel 13 novembre offrono a chiunque una rara possibilità di far parte di un progetto carico di emozioni e significato.