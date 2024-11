Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Maccabi 55-51, Eurolega basket in DIRETTA: Shengelia e Cordinier tengono avanti le V nere

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-52 Laruba palla e Clyburn segna in contropiede.58-52AAAA! TRIPLAAAAA!55-52 Un solo libero per Lee.55-51 Fantastico duetto tra, con il georgiano che trova il piazzato dalla media.53-49strappa il rimbalzo offensivo e trova due punti al tabellone.51-49 Randoph scatenato eancora sul -2.51-47 Bellissimo canestro didalla media.Ilperde clamorosamente Rayman con cinque falli quando mancano ancora sette minuti alla fine del terzo quarto.49-47 Jokubaitis in penetrazione con l’appoggio al ferro.49-45 Zizic è ora un fattore per la. Il centro disegna al volo sull’assist di Pajola.47-45 Scatenato Randolph, che segna un’altra tripla.47-42 Schiacciata di Zizic.