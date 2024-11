Sport.quotidiano.net - L’avversario: un’altra squadra B sulla strada del Cavallino. Senza tifosi contro il Milan baby. Tabù da sfatare contro Camarda

La prossima avversaria dell’Arezzo è una seconda. Non la solita Juventus Next Gen, però: stavolta nel cammino delc’è ilFuturo, la neonatasatellite della società rossonera dio che si è iscritta per la prima volta in serie C quest’estate prendendo il posto dell’Ancona, la cui richiesta di iscrizione fu respinta. Allenata dall’ex difensore delMarco Bonera, la compagine rossonera non è partita bene al suo debutto tra i pro: 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte valgono per ora il terzultimo posto a pari merito con l’Ascoli. In rosa, tanti giovani nell’orbita della primacome il difensore Bartesaghi, il centrocampista Zeroli e soprattutto l’attaccante, che però potrebbe essere il grande assente della gara domenica. Visto l’infortunio di Morata, il tecnico della primarossonera Fonseca potrebbe infatti convocarlo per la sfida di serie Ail Cagliari.