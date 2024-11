Sport.quotidiano.net - Da martedì disponibili i tagliandi per la trasferta di Torino del 7 dicembre. Thiago-Juve, scatta la prevendita

Chi si ferma è perduto: vale anche per il tifoso rossoblù. Ieri èta laper la sfida di Champions col Lille in programma mercoledì 27 novembre al Dall’Ara (calcio d’inizio alle 21). Ma c’è un’altramolto attesa che scatterà12, ovvero il via libera alla caccia al biglietto per quella che, dopo il divorzio burrascoso di fine maggio, in questa stagione è diventata la madre di tutte le trasferte: il faccia a faccia con ladiMotta che cade alla quindicesima giornata di campionato, sabato 7alle 18 all’Allianz Stadium. Bologna-a queste latitudini non sarà mai una partita come tutte le altre: anche leggendola al contrario, cioè sul campo dei bianconeri. E men che meno può esserlo quest’anno che una fetta consistente della città del calcio ha ancora il dente avvelenato per il modo in cui a fine campionato si è consumata l’uscita di scena di