Catanzaro drammatica morte di un baby calciatore di 12 anni sotto gli occhi del papà e dei compagni | Addio portierone

Una tragedia ha sconvolto Taverna, un comune di, dove Mattia Scumaci, ragazzino di 12, è morto durante un allenamento con la scuola di calcio locale, di cui era portiere, ieri pomeriggio 7 novembre.Il malore deldurante l’allenamentoMentre si stava allenando sul campetto di calcio, il 12enne ha avuto un malore e si è accasciato al suolo davanti aglidele degli altridi squadra. Dopo l’allarme sono sopraggiunti i soccorritori con un’ambulanza dell’1-1-8 che hanno cercato di rianimare il piccolo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Si sospetta che il ragazzino sia morto per un possibile arresto cardiaco e il suo corpo è stato trasferito all’obitorio dell’azienda ospedaliera universitaria Dulbecco di, dove nelle prossime ore saràposto ad un’autopsia per chiarire le cause della