Ilnapolista.it - Psg, nessuna sanzione dalla Uefa per lo striscione “Free Palestine”: «Non è provocatorio o offensivo»

Laha deciso di non dare sanzioni al Psg per lo” esposto ieri al Parco dei Principi durante il match contro l’Atletico Madrid.Lanonrà il Psg per loRmc Sport riporta le parole del portavoce:«Non ci sarà alcunadisciplinare dal momento che losrotolato non può essere consideratoin questo caso specifico».L’articolo 16.4 del regolamento disciplinare dell’organismo europeo consente di punire “qualsiasi messaggioinadatto a un evento sportivo”, in particolare “qualsiasi messaggiodi natura politica, ideologica, religiosa o offensiva”. Pertanto, non vieta tutti gli appelli politici nelle sedi calcistiche, ma solo quelli ritenuti “provocatori” o offensivi, un criterio applicato ad esempio agli striscioni e ai cori omofobi.