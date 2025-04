Secoloditalia.it - Federica Pellegrini contro Jannik Sinner: “Troppi favoritismi sul doping, andava squalificato subito”

Leggi su Secoloditalia.it

L’attacco che non ti aspetti:contoSinne: “Perché non è stato sospeso?”, si chiede la campionessa italiana in un’intervista a Repubblica, parlando esplicitamente dinei confronti del tennista azzurro. “Viene difeso da tutti, a prescindere. Ma la sua vicenda è stata trattata diversamente rispetto al 99% dei casi. Perché il casodeve essere diverso? Questa è la mia domanda”.attacca JannickNessuna comprensione, da parte dell’ex campionessa di nuoto, sul caso Clostebol nel quale è incappato. Nessuno sconto in quanto italiano, anzi. “È vero che se il mio fisioterapista beve una birra e investe qualcuno non è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisio usa una crema su di me e poi io risulto positivo.