Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, il doppio ex Lukaku: parlano Reja e Dionigi

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, èvenuto Edy, ex allenatore -anche- die Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Gli umori napoletani li conosco bene, questo è un momento positivo per la squadra partenopea, non capisco questa amarezza. L’Atalanta è la squadra più forte del momento, se il palo di McTominay andava dentro poteva girare la partita, la squadra è nelle condizioni di fare un ottimo campionato. Aspettiamo la quindicesima giornata e poi valutiamo”. Su“Campionato affascinante, ma non divertente. Mi aspetto domenica due squadre con un atteggiamento abbottonato. Traun pareggio anche andrebbe bene agli azzurri, lo pensavo anche della scorsa partita contro l’Atalanta”.e Kvara“è un uomo determinante, l’importante è che stia bene soprattutto dal punto di vista fisico.