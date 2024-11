Movieplayer.it - Maserati, The Brothers: il film con Anthony Hopkins sarà girato a Cinecittà

: The, ilche vedrà un cast d'eccezione, tra cuinegli studi dia Roma Ilbiografico sulle auto sportive: The, che inizierà la produzione questo mese, è stato prenotato negli iconici studi dia Roma. Inoltre, le riprese si svolgeranno anche a Modena e Bologna e la produzione utilizzerà la tecnologia VR e VFX del TuscanyStudio. Michele Morrone,, Andy Garcia e Jessica Alba sono i protagonisti delsui fratelli dietro l'iconica auto italiana. Ilprodotto dall'italiano Andrea Iervolino per la sua nuova società cinematografica e televisiva The Andrea Iervolino Company e diretto dal premio Oscar Bobby Moresco (Crash)., storia di un marchio .