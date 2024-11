Thesocialpost.it - Malaria, “caso autoctono” a Verona. In Italia non succedeva dagli Anni ’60

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Nonostante l’Organizzazione Mondiale della Sanità abbia dichiarato l’esente dalla’70, oggi aè stato registrato undi infezione autoctona. La notizia è stata comunicata dalla direzione Prevenzione della Regione Veneto, che ha già avviato le necessarie procedure. La Regione, in collaborazione con l’Ulss 9 die l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, ha messo in atto le misure di sorveglianza richieste non appena è stato informato del.Attualmente, è in corso un’indagine epidemiologica approfondita suldi Plasmodium vivax, che prevede anche il monitoraggio dei vettori locali attraverso catture e analisi. Inoltre, saranno attuate misure di sorveglianza sanitaria per coloro che possono essere stati esposti e si procederà con disinfestazioni preventive nelle aree indicati in base ai risultati delle indagini.