Ilgiorno.it - Immobiliare, a Milano crescono gli affitti lampo: annunci ritirati in meno di 24 ore

– Il 16% delle abitazioni in affitto è rimasto sul mercato perdi 24 ore, nel corso del terzo trimestre 2024, secondo un report di Idealista, il portaleleader per sviluppo tecnologico in Italia. Rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, la percentuale didi immobili in affittoindi un giorno è in lieve calo dell’1%; infatti, si è passati dal 17% del 2023 al 16% attuale. Verbania (56%) e Belluno (50%) sono i capoluoghi con le percentuali di ‘’ più elevate. Seguono altri 33 centri con variazione superiori alla media nazionale del 16%, tra cui spiccano alcune delle città metropolitane quali Roma (25%),(23%), Genova (22%), Firenze (21%), Torino (20%), Bari e Palermo (entrambe a quota 18%). Pisa (16%) è in linea con la tendenza nazionale; mentre altri 36 mercati hanno un tasso diexpress inferiore alla media del periodo, tra questi anche Bologna (11%) e Napoli (7%).