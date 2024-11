Notizie.com - Christian De Sica e quel retroscena drammatico legato al padre: “Perse tutto”

Il ricordo di un’icona del cinema italiano e di un vizio tremendamente comune all’uomo della strada: Vittorio Deera ludopatico.Cinquant’anni sono trascorsi dalla scomparsa di Vittorio De, maestro indiscusso del cinema italiano, deceduto il 13 novembre 1974 a Neully-sur-Seine. Suo figlio,De, attore e regista a sua volta, lo ricorda con un misto di orgoglio e malinconia. In un’intervista rilasciata al Messaggero,non nasconde la sua amarezza per come il nostro Paese tenda a dimenticare i suoi maestri. «È sorprendente lavorare con giovani che non conoscono miose non per il fatto che sono suo figlio», esprime Dejunior, evidenziando anche la cancellazione del premio intitolato a Vittorio come sintomo di questa tendenza all’oblio.Dee ilsul: soffriva di una vera e propria malattia – Screenshot TV – notizie.