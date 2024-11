Lanazione.it - Tonnellate di cocaina dal Sud America al porto di Livorno: 23 persone in carcere

Pisa, 6 novembre 2024 - Ben 23sono finite in manette perché ritenute componenti di una associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e coinvolti in una serie di episodi di importazione, trase cessione di droga. La lotta contro il narcotraffico:, la coca nei container vale un business da 35 milioni L'ordinanza, eseguita dai finanzieri del comando provinciale di Pisa, in collaborazione con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata e la Stazione navale di, ha riguardato 23 soggetti presenti sul territorio italiano, tra Toscana, Calabria, Lazio, Puglia, Campania, Lombardia, Veneto, Liguria, e all'estero tra Albania, Francia, Spagna e Romania. Sono stati impegnati 200 appartenenti alla Finanza per assicurare l'esecuzione del provvedimento cautelare, insieme a unità cinofile del Corpo.