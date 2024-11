Ilrestodelcarlino.it - Sorpreso a rubare gasolio dall’azienda per cui lavora, picchia i poliziotti

Campofilone (Fermo), 6 novembre 2024 - Rubava sistematicamente grossi quantitativi dialla ditta di autotrasporti per cuiva. Alla fine, però, ha dovuto fare i conti con idella squadra mobile di Fermo, che gli hanno teso una trappola e lo hanno arrestato proprio mentre stava asportando la nafta. In manette e finito un autotrasportatore 56enne di Campofilone originario di Recanati. L’attività degli uomini della questura ha preso il via quando il personale dell’agenzia di investigazioni “Zenith” ha riferito agli agenti che, nell’ambito dell’incarico ricevuto da parte del titolare di una ditta di autotrasporti, aveva riscontrato che uno dei loro dipendenti, da giorni, si stava appropriando di importanti quantitativi di, prelevandoli dal serbatoio del camion aziendale che egli guidava quotidianamente.