Movieplayer.it - "Se Tommaso bacerà Maica non piangerò": la promessa di Mariavittoria al Grande Fratello legata al suo passato

Leggi tutto su Movieplayer.it

Tra i tanti volti deldel 2024,Minghetti è di sicuro uno dei personaggi più forti di questa edizione e lo dimostra in merito a quanto sta accadendo (o potrebbe accadere) tra. Nella casa del2024 è arrivato il momento delle confessioni perMinghetti che, nel raccontare un trauma e una delusione subita nel suo, rivela tutta la sua forza nell'affrontare i "problemi" nel rapporto (conflittuale) con. Le riflessioni sono arrivate nella notte dopo un lungo ragionamento in merito alla temporanea uscita di scena diFranchi, che è alspagnolo, dove ha incontrato. Ilamoroso tormentato diPer l'appunto, le confessioni sul suosentimentale arrivano come una consapevolezza e afferma che, sesi avvicineranno durante la comparsata .