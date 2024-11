Gqitalia.it - Le 10 migliori action cam per te che vuoi foto e video da urlo, in vacanza o mentre fai sport

Lecam sono ancora la soluzione migliore per averedainfai. Che tu sia appassionato di subacquea o di bicicletta, avere unacamera specializzata ine riprese "in movimento" è davvero un'ottima idea per registrare panorami, filmare le tue performance e avere tutti i tuoi ricordi in memoria. E se negli anni scorsi sembravano essere sul viale del tramonto – inglobate dagli smartphone – ora queste telecamere si sono trasformate in piccoli gioielli tech con veri e propri obiettivi professionali perdi qualità. L'unico vero ostacolo, finora, è sempre stato il prezzo: per tanto tempo trovare alta qualità a meno di 350 euro è stato praticamente impossibile.