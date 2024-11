Ilnapolista.it - Juventus, sorride Elkann: ricavi alle stelle già a novembre con la nuova Champions (Calcio&Finanza)

Dopo la prima sconfitta dellacontro lo Stoccarda, Thiago Motta impatta sul segno X contro il Lille, squadra giovane e rivelazione di questaLeague dal nuovo format (e menomale che tra le prime 8 dovevano esserci sempre le stesse: c’è il Brest, l’Aston Villa, il Monaco, lo Sporting ndr). Solo un pareggio e pochi punti? Poco male: la Juve ha capitalizzato già più di 50 milioni di euro per questa partecipazione, come riportato e spiegato da Calcio&Finanza sul proprio sito.con la SuperVolendo riassumere schematicamente, nell’edizione in corso dellaLeague, i club italiani potranno contare su tre principali fonti di ricavo, che la Uefa ha modulato in modo innovativo. Bonus di partecipazione: Ogni squadra qualificata alla fase a gironi riceverà un bonus di ingresso di 18,62 milioni di euro, una somma standard per tutti i club partecipanti.