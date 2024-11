Amica.it - George, Charlotte e Louis: il regalo a papà William per non farlo mai sentire solo

Leggi tutto su Amica.it

«Quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre», disse Gabriel Garcia Marquez. Figuriamoci se, come nel caso del principe, di neonati ace ne sono stati tre. Come tutti i, anche il primogenito di re Carlo e Lady Diana si è visto stravolgere la vita dall’arrivo di. Un amore decisamente ricambiato, come dimostra l’ultimoche i tre bambini hanno fatto al loro daddy. IldialIn questi giorni il principeè in Sudafrica in previsione della consegna degli Earthshot Prize – i premi istituiti nel 2020 dal futuro re insieme a Sir David Attenborough – la sera del 6 novembre.