Firenze capitale del turismo, ecco il forum internazionale del settore

, 6 novembre 2024 –sarà ladel, anche a livello politico, per 2 giorni. Infatti l'8 e il 9 novembre alla Fortezza da Basso ci sarà il secondodel. L’evento, che precede il primo G7 dedicato alturistico, ha l’obiettivo di definire e affrontare insieme ai rappresentanti dell’industria le sfide presenti e future. Il ministro delDaniela Santanchè riunisce atutto il mondo del: assessori regionali, associazioni di categoria, imprese, startup, sindaci e istituzioni. Tra le tematiche più attuali al centro del dibattito, ci saranno l’intelligenza artificiale, con la partecipazione di esperti come l’imprenditore e fondatore di AI Academy Gianluca Mauro, e il Giubileo, un appuntamento che coinvolge non solo Roma ma l’intera Nazione.