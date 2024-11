Lapresse.it - Champions League, Bologna-Monaco 0-1: Kehrer gela il Dall’Ara nel finale

Terza sconfitta di fila per ilin: i rossoblu sono stati battuti in casa dal1-0 nella quarta giornata della fase a gironi. Partita spettacolare al, ricca di capovolgimenti di fronte e occasioni da gol da una parte e dall’altra. Almeno tre le occasioni da segnalare per ilprima con Miranda, poi con Fabbian e Iling-Junior e infine con Beukema. Ilrisponde con le occasioni create da Embolo in avvio, Golovin poco dopo la mezzora e Akliouche neldi tempo. Nella ripresa i ritmi cambiano, ilsfiora il gol ancora con Fabbian ma all’87’ deve capitolare. Ilpassa in vantaggio con un gol di, che sorprende la difesa rossoblù.