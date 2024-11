Ilfattoquotidiano.it - A tutte le famiglie vanno riconosciuti pari diritti: sappiamo da dove viene il disegno delle destre

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Vennero a prendere lecon genitori dello stesso sesso e stetti zitto perché mi stavano antipatiche. La citazione potrebbe apre a un primo sguardo sproporzionata oppure, secondo un altro punto di vista, propagandistica e volta a suscitare un clamore e un allarme del tutto privi di fondamento. Ma il rischio opposto è quello di non imparare nulla dalla Storia, peraltro recente, e di non avere né il tempo né la voglia di documentarsi sul presente: bisognerebbe infatti ricordare ad ogni piè sospinto che quel che sta avvenendo oggi è scritto e certificato e rientra in un piano d’azione che le estremeeuropee stanno perseguendo all’unisono e che a sua volta trae ispirazione dai movimenti alt-right americani, da Steve Bannon in giù. Nel 2018 il Forum del Parlamento Europeo pubblicò infatti uno studio intitolato “Restoring the natural order” (“Ristabilire l’ordine naturale”, esiste anche in Italiano tradotto da Snoq Torino), nel quale venivano evidenziati i percorsi comuni che leeuropee si apprestavano a compiere per far arretrare isessuali e riproduttivi nel nostro Continente: nel mirino c’erano innanzitutto l’aborto, il matrimonio egualitario, le filiazione same-sex e le persone trans con i loro percorsi di affermazione di genere.