Ilfattoquotidiano.it - Valencia, “ispezionato quasi il 100% del parcheggio ad Aldaia, nessuna vittima”. Il caso: dalle dichiarazioni dei soccorritori alle fake news

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

“È un cimitero”. Erano stati i sommozzatori, nel buio dell’acqua fangosa e probabilmente sotto choc, a ipotizzare, una volta riemersi, che ilsotterraneo allagato del centro commerciale di Bonaire, adfuori, si fosse trasformato in una trappola e che sarebbero stati trovati molti cadaveri. Da quel momento l’ipotesi delle prime ore si è trasformata in una, con le autorità che non davano conferme e con i social impazziti con persone che affermavano che 700 biglietti delnon erano stati ritirati e/o pagati. Un falso smentito nel giro di poche ore perché ilera gratuito. Oggi, dopo giorni di attesa per il lavoro delle idrovore, la polizia hatutte le auto che si trovavano all’interno dele non ha trovato cadaveri.