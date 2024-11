Ilfattoquotidiano.it - Usa 2024, Washington manda gli ispettori in 27 Stati e quelli Repubblicani si ribellano: “Biden interferisce illegalmente nelle elezioni”

invia glie glialzano le barricate (di carta bollata) per impedire loro di mettere piede nei loro seggi. Accade negliUniti,ore in cui gli americani sono chiamati alle urne per decidere chi tra la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump guiderà la Casa Bianca per i prossimi 4 anni. La corsa è un testa a testa, entrambi gli schieramenti si stanno preparando a possibili sfide legali per i conteggi dei voti e venerdì il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l’invio di personale per monitorare il rispetto delle leggi federali in 86 contee di 27, una pratica seguita per decenni sia sotto le amministrazioni democratiche che repubblicane per garantire che il diritto di voto venga osservato in pieno. Alcuniguidati dal Grand Old Party si sono subito opposti alla decisione.