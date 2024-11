Oasport.it - Pallamano: Spagna-Italia, esordio duro per gli azzurri verso gli Europei 2026

Un inizio più difficile di questo era difficile coglierlo. L’della, del DT Riccardo Trillini, comincerà il suo percorso di qualificazionegli, con una prova del fuoco: la trasferta di Puerto de Sagunto, domani sera alle ore 20:30, per sfidare la. Gli iberici partono da favoriti inutile nasconderlo, non fosse altro per il bronzo olimpico raccolto qualche mese fa a Lille, in occasione dei Giochi di Parigi 2024. Il ct delle “Furie Rosse” Jordi Ribera può contare su una squadra che riesce a coniugare un mix di esperienza e freschezza, all’interno di un impianto di gioco collaudato fatto di grandi accelerazioni e fitte reti di passaggi che diventano dei veri e propri “test di resistenza” per le difese avversarie, causando stanchezza che poi si ripercuote anche sulla fase offensiva altrui.